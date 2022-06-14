17:50, 14 червня
В РНБО пояснили, чому російські війська обстрілюють Донецьк
Російські війська обстрілюють Донецьк з двох причин, заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.
«По-перше: провокація допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу росії», — йдеться у повідомленні центру в Telegram.
У відомстві зазначили, що другою причиною є те, що «мотивація більшості солдат ОРДЛО практично нульова».
«Вони не розуміють чиї інтереси відвойовують, тому обстріл Донбасу стане для них додатковою мотивацією і розумінням того, фщо вони правильно вчиняють, воюючи з Україною», — заявили у відомстві.
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