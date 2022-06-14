«Народний міліціонер днр» воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку, - ВІДЕО

Цей полонений – мешканець Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так зв. «народної міліції днр».



А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом зс рф прибув на Луганщину. І це при тому, що його власний син воює на боці України, інформує пресцентр СБУ.



«У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий «днр». 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ», – розповідає бойовик.



Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод «Зоря» у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.



За наказом він рівняв місто з землею, «прокладаючи проходи» для своєї піхоти.



Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох «піхотинців».