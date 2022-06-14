20:36, 14 червня
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Рашисти завдали ракетного удару по Добропіллю: загинула людина, зруйновано 25 будинків, - ВІДЕО
Загиблий цивільний, три знищені вщент та щонайменше 25 пошкоджених будинків – такі наслідки нічного ракетного удару по Добропіллю.
Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.
Росіяни вкотре завдали прицільного удару по житловому району на Донеччині. Цього разу використали ракету X-22 класу “повітря-земля”.
Ракета перетворила на руїни фактично цілу вулицю приватного сектору. Для росіян мирні українці – просто мішень. Вони це доводять щодня, обстрілюючи райони, де немає і ніколи не було військових.
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