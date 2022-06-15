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  • На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
09:08, 15 червня

На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців

За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області.

На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців, фото-1



Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова
редактор
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