На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців

За 14 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Новоукраїнці та 1 у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області.





Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.