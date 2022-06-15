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  • На Харківщині ЗСУ звільнили два села біля Ізюма
Роман Лазоренко
головний редактор
14:29, 15 червня

На Харківщині ЗСУ звільнили два села біля Ізюма

У Харківській області ЗСУ звільнили села Співаківка і Заводи на околицях Ізюму.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на депутата Ізюмської міськради Максима Стрельника.

"На Ізюмському напрямку продовжуються запеклі бої.

Окупанти намагаються просуватись в бік Слов’янська, Барвінкового з метою оточення наших військ. Проте ЗСУ та ТрО тримають оборону й завдають контрударів противнику у фланги, звільняючи деякі населені пункти вже навіть і на околицях Ізюма.

Це такі села як Співаківка і Заводи, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець. Сподіваємось, нашим військовим вдасться закріпитись на цих рубежах і вони зможуть продовжити свій контрнаступ, результатом якого стане визволення Ізюма", - повідомив Стрельник.

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#Харківщина #ЗСУ #Ізюм #контрнаступ #Заводи. Співаківка
Роман Лазоренко
головний редактор
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