14:44, 15 червня
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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
Безкоштовним поїздом Покровськ - Львів евакуюватимуть 15 червня мешканців Донбасу.
Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.
15 червня о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд.
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
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