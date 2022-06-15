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  • Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
Ольга Романова
редактор
14:44, 15 червня
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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська

Безкоштовним поїздом Покровськ - Львів евакуюватимуть 15 червня мешканців Донбасу.

Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.

15 червня о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд.

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

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#Донеччина #Луганщина #поїзд #евакуація #Покровськ #Львів
Ольга Романова
редактор
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