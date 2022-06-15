Мусування російською пропагандою теми обстрілів Україною Донецька

Окупант намагається відволікти увагу світових ЗМІ від своєї злочинної діяльності в Україні під час масштабного вторгнення нібито масштабними обстрілами Донецька Збройними силами України.

Після всіх злодіянь та руйнувань, які російський окупант приніс в Україну, прикладів дуже багато: Маріуполь, Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Харків, Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та інші, російські нарікання виглядають зухвалими та дивними.

Ні для кого не секрет, що російські війська неодноразово вдавалися до тактики обстрілу захоплених ними міст та позицій з метою звинувачення в подальшому української сторони. Так вони робили під час гарячої фази війни на Донбасі у 2014 році, так вони роблять під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Тому самостійно обстрілюючи Донецьк росіяни прагнуть досягти кількох цілей, а саме: підживити мотивацію населення ОРДЛО воювати проти України, відволікти увагу від теми знищення українських міст російськими військами, похитнути наміри західних урядів надавати Україні важку артилерію та РЗСВ, а також можливо – використати тему для втягування у війну союзників рф по ОДКБ.

Окупант розуміє, що бліцкриг в Україні не вдався, а війна затягується на місяці і не на користь росії, тому почав використовувати всі можливі способи брудної пропаганди з метою виправдати свої злочини та вторгнення в Україну.

Не з проста путінські «брудні» пропагандисти на кшалт Скабєєвої та Соловйова постійно волають про нібито масовані обстріли Донецька та інших міст ОРДЛО Збройними силами України та нібито масштабні руйнування та загибель людей.

Насправді ці заяви є чистою брехнею, що стало вже зрозуміло навіть в самій росії та Білорусі, а правдива інформація починає все більше і більше доходити до широких верств населення.