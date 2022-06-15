Цілі Петербурзького міжнародного економічного форуму щодо України

З 15 червня в рф розпочалося засідання в рамках щорічного Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який під впливом санкцій перетворився з інвестиційного форуму на інструмент пропаганди нового світоустрою за моделлю путіна, а участь у цьому зібранні нікому не робить честі.

Москва хоче за допомогою цього форуму обґрунтувати необхідність зняття західних санкцій та послабити санкційний тиск на рф без перегляду своєї злочинної діяльності щодо України.

Потенціал російської агресії вже був кардинально скорочений за допомогою санкційного тиску і західної допомоги, а глобальні цілі кремля в Україні зірвані, однак путін прагне довести заходу, що санкції не здатні вплинути на перегляд політики рф щодо України.

Путін намагається довести, що глобальні проблеми в світі це результат міжнародної ізоляції росії, а не розв’язана нею глобальна війна в Україні, але правда полягає в тому, що першопричиною проблем є російська агресія та без її припинення не буде можливо розв’язати світові економічні проблеми.

Через технологічне відставання та зубожіння рф, її значення для світової економіки буде постійно падати, але путін намагається довести що західні суспільства самі не витримують тиску обмежень, пов’язаних із запровадженням санкцій проти рф.

Причиною голоду мільйонів людей по всьому світу може стати руйнування агропромислового комплексу та експортної логістики України росією, про що чітко знає путін та його оточення, але продовжують замовчувати негативні наслідки агресії проти України для світової економіки.

На противагу цьому, абсолютно беззмістовному та невизнаному цивілізованими державами форуму, російські бізнесмени, які були змушені емігрувати та іноземні компанії, які більше не працюють в росії, могли б зібрати не менш а то і більш представницький форум десь за кордоном та показати всьому світу свою єдність з Україною з демократичними принципами життя.