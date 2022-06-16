09:14, 16 червня
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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та 10 поранили
За 15 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Костянтинівки. Ще 10 цивільних на Донеччині дістали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, в Костянтинівці медичну допомогу отримали 3 людини, поранені на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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