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  • Залужний: Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області
Ольга Романова
редактор
09:31, 16 червня
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Залужний: Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області

Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.



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#ЗСУ #Залужний #Сєвєродонецьк #Луганщина #Донеччина #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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