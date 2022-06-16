На Донеччини окупанти завдали ракетного удару по Покровську: дві людина поранено, пошкоджено 14 будинків, - ВІДЕО

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Покровськ та селищу Гришино.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинуло зо три десятки тварин.

Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільним об'єктам, тероризують людей.

Щоб не стати їхньою черговою мішенню та зберегти своє життя, усім, хто не залучений до процесу оборони Донеччини та підтримки роботи критично важливої інфраструктури, варто евакуюватися у більш безпечні області України.