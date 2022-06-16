​На Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових, – Арахамія

Голова фракції Слуга народу Давід Арахамія заявив про те, що на Сході України щодня гинуть або отримують поранення до тисячі українських військових.

Про це пише Axios, інформує Lb.ua.

За його словами, на Донбасі щодня гинуть в середньому від 200 до 500 людей.

“Україна призвала мільйон чоловік і має можливість призвати до армії ще два мільйони, тому може продовжити війну на Донбасі, де Росія поступово завойовує територію”, – заявив він.

В свою чергу голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі зазначив, що втрати української армії важко оцінити, але попередні повідомлення у ЗМІ про сотню загиблих і трьохсот поранених на добу були, за його словами, “в основі наших оцінок”. Міллі додав, що Росія зазнала величезних втрат, а Україна воює ефективно.

Арахамія наголосив, що Україні бракує зброї та боєприпасів.

“У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього потрібна зброя”, – зазначив він.