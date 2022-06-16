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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32950 окупантів та 1449 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
12:19, 16 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32950 окупантів та 1449 танків

З 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.

Танків у ворога поменшало за 15 червня на девʼять одиниць, а загалом – на 1449, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 3545 (+17)
  • артилерійських систем – 729 (+7)
  • РСЗВ – 233 (+3)
  • засобів ППО – 97 (+0)
  • літаків – 213 (+0) 
  • гелікоптерів –179 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0),
  • крилатих ракет – 129 (+0),
  • кораблів/катерів – 13 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9)
  • спеціальної техніки – 55 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32950 окупантів та 1449 танків, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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