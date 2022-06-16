Захисники України з початку російського вторгнення знищили 32950 окупантів та 1449 танків

З 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.

Танків у ворога поменшало за 15 червня на девʼять одиниць, а загалом – на 1449, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

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