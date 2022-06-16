12:33, 16 червня
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Ватажок "днр" Пушилін хоче "визволить" Харків
Ватажок "днр" Пушилін заявив про необхідність звільнення Харкова та Харківської області.
Про це пишуть інформресурси ОРДО.
На його думку, у цьому є "стратегічна доцільність".
Він також запропонував "віддати" території західній Україні Польщі, Румунії та Угорщині.Пушилін зазначив, що тоді проблеми регіону стануть їхнім "головним болем".
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