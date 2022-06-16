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  • Ватажок "днр" Пушилін хоче "визволить" Харків
Роман Лазоренко
головний редактор
12:33, 16 червня
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Ватажок "днр" Пушилін хоче "визволить" Харків

Ватажок "днр" Пушилін заявив про необхідність звільнення Харкова та Харківської області.

Про це пишуть інформресурси ОРДО.

На його думку, у цьому є "стратегічна доцільність".

Він також запропонував "віддати" території західній Україні Польщі, Румунії та Угорщині.Пушилін зазначив, що тоді проблеми регіону стануть їхнім "головним болем".

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#ДНР #Пушилін #Харків #Харківщина
Роман Лазоренко
головний редактор
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