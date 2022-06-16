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  • Прокурор МКС нагадав «днр» про відповідальність через смертний вирок для іноземців
Ольга Романова
редактор
13:38, 16 червня

Прокурор МКС нагадав «днр» про відповідальність через смертний вирок для іноземців

Розслідування воєнних злочинів росії в Україні ведуть провідні фахівці з низки країн, тому ватажкам квазіутворювання «днр», «суд» якої засудив до страти трьох іноземних громадян варто добре подумати про відповідальність.

Про це прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав в ефірі телемарафону, - передає Укрінформ.

«В Україні зараз діє професійна команда. Ми показуємо всьому світу, що вони не можуть там булінгом займатися та свою волю комусь нав’язувати. Я думаю, що це має змусити їх подумати двічі. Я думаю, що Офіс Генерального прокурора буде збирати цю інформацію і доводити те, як належним чином проводити судове розслідування», - сказав Хан.

Він нагадав про існування чітких правил поводження з військовополоненими. Вони мають бути застосовані до кожного, інакше буде відповідальність.

«Звісно, під час конфліктів є темні зони, підвали, де закон не дотримується. Звісно, зброя може бути єдиним суддею проти озброєної чи неозброєної людини. Звісно, йдеться по те, що справедливе судочинство стосується виявлення прав, а це те, чого зараз бояться ті (у «днр» - ред.)», - зазначив прокурор Міжнародного кримінального суду.

Загалом, додав Хан, експерти вже зібрали великий обсяг матеріалів у рамках розслідування воєнних злочинів росії. Ці дані нині структуруються за певними показниками та джерелами походження.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, у свою чергу, додала, що Україна щодо цього псевдосуду відкрила кримінальне провадження .

«Воєнних злочинів дуже багато. Ця справа так само буде доведена до свого логічного завершення щодо таких псевдосудів», - упевнена вона.

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#днр #злочини #Міжнароднийсуд
Ольга Романова
редактор
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