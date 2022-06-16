Бутусов: росіяни вийшли до траси Бахмут - Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове

Основне ударне угруповання російських військ на Донбасі наступає на район Бахмут - Соледар. Противник намагається розширити зону прориву від Попасноі.

Пише на своїй сторінці у Фейсбук військовий експерт та журналіст Юрій Бутусов

Одночасно противник продовжує наступ на Слов’янськ та штурмує Сіверодонецьк.

Росіяни вийшли до траси Бахмут - Лисичанськ біля сіл Нагірне та Берестове.

Одночасно окупанти розширюють клін прориву на північ до Покровського та на південь від села Врубівка на Лисичанськ.

Лисичанськ та Сіверодонецьк окупанти, таким чином, намагаються охопити та оточити з двох сторін.

Російське командування намагається перейти трасу Бахмут-Лисичанськ, яка є зручним рубіжем для оборони, щоб атакувати потім Сіверськ та створити загрозу повного оточення Сіверодонецька-Лисичанська.

Одночасно противник намагається атакувати Лисичанськ з півдня та згорнути українську оборону у районі Золоте-Гірське-Тошківське.

Зупинити російський наступ можна тільки шляхом розгрому російського ударного угруповання в районі Бахмут-Попасна.

Питання залишаються ті самі: контроль переднього краю, артилерійська розвідка, засоби корегування, контрбатарейної боротьба, снаряди.

Російські війська також несуть важкі втрати, просування дається росіянам дуже дорого. Українська піхота виносить на собі основне навантаження та дозволяє українським вогневим засобам, передусім артилерії, бити ворога.

Українське командування захищає до останньої можливості кожен метр української землі, зупинити противника намагаються зупинити всюди. Йде важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість та високий бойовий дух та мотивацію, це щоденний масовий подвиг, і люди роблять все можливе попри нестачу зброї та боєприпасів.