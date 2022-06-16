Роман Лазоренко
головний редактор
16:26, 16 червня
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Суд заборонив "Партію Шарія"

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія", це вже дев’ята партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку.

Про це повідомляє "Чесно"

Це друга спроба заборонити цю проросійську партію, і вона стала результативною.

Вперше СБУ вимагала заборонити "Партію Шарія" в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому.

Майно цієї політсили мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Крім цього, сьогодні суд також заборонив партію "Ліва опозиція", що з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ.

Водночас розгляд заборони партії "Опозиційна платформа — За життя", який теж відбувався сьогодні, суд переніс на 20 червня.

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#суд #партіяШарія
Роман Лазоренко
головний редактор
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