Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 33 тисячі окупантів

Станом на 17 червня Росія втратила в Україні 33 150 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 червня орієнтовно склали: особового складу - близько 33 150 (+200) осіб;

танків- 1 456 (+7);

бойових броньованих машин - 3 563 (+18);

артилерійських систем - 734 (+5);

РСЗВ - 233 (+3);

засоби ППО - 97 (+0);

літаків - 215 (+2);

гелікоптерів / helicopters - 180 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2);

крилаті ракети - 129 (+0);

кораблі / катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2);

спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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