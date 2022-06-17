На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців

За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Торецьку та Курдюмівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.