09:20, 17 червня
На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців
За 16 червня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини – у Торецьку та Курдюмівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Крім того, у Бахмуті померла одна людина, що отримала поранення на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...