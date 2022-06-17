В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку Слов'янська: їх наступ відбито

На Харківському напрямку ворог намагався здійснити розвідку боєм в районі Кочубеївки, але зазнав втрат і відійшов.

Про це повідомляє Харківська ОВА.



В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники відбивають усі атаки ворога, завдають йому відчутних втрат.