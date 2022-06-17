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  • В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку Слов'янська: їх наступ відбито
Роман Лазоренко
головний редактор
11:26, 17 червня
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В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку Слов'янська: їх наступ відбито

На Харківському напрямку ворог намагався здійснити розвідку боєм в районі Кочубеївки, але зазнав втрат і відійшов.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники відбивають усі атаки ворога, завдають йому відчутних втрат.

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#ЗСУ #окупанти #Харківщина #Ізюм #Словʼянськ
Роман Лазоренко
головний редактор
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