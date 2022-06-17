ЗСУ підбили буксир окупантів, що віз людей та зброю на острів Зміїний

ВМС ЗС України уразили буксир чорноморського флоту "васілій бех".

17 червня на фейсбук-сторінціВійськово-Морських Сил Збройних Сил України повідомили, що в акваторії Чорного моря уразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, що віз людей та зброю на Зміїний.

"Було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех" під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "васілій бех" водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

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Фото на головній умовне: tsn.ua