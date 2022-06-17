  • Головна
  • ЗСУ підбили буксир окупантів, що віз людей та зброю на острів Зміїний
Катерина Тополюк
Випускова редакторка
12:27, 17 червня
Надійне джерело

ЗСУ підбили буксир окупантів, що віз людей та зброю на острів Зміїний

ВМС ЗС України уразили буксир чорноморського флоту "васілій бех".

17 червня на фейсбук-сторінціВійськово-Морських Сил Збройних Сил України повідомили, що в акваторії Чорного моря уразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, що віз людей та зброю на Зміїний.

"Було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех" під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир "васілій бех" водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

Читайте також: Втрати російських військ за 114 днів повномасштабної війни: підрахунок Генштабу

Фото на головній умовне: tsn.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Львів #війна #ЗСУ #новини
Катерина Тополюк
Випускова редакторка
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту