ЗСУ прямим попаданням знищили гаубицю та командно-штабну машину росіян

Українські артилеристи накрили район, де противник зосередив понад 15 одиниць озброєння та військової техніки.

17 червня на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ повідомили, що українські артилеристи за допомогою самохідної установки Caesar накрили район, де противник зосередив понад 15 одиниць озброєння та військової техніки.

"Прямим влучанням було вражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї", - зазначили артилеристи.

Установка Caesar уражає кремлівських загарбників на віддаленні понад 20 км від лінії фронту з високою точністю.

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Фото на головній: Nexter Group