Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Відповідне рішення ухвалено за результатами засідання 17 червня. Його оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Lb.ua.

Вона зазначила, що заявки України, Молдови і Грузії були уважно розглянуті на відповідність Копенгагенським та Мадридським нормам.

"Україна дуже ясно доказала свою відповідність європейським принципам", – наголосила вона, згадавши і про восьмирічну війну.

Фон дер Ляєн додала, що нашій державі ще належить зробити деякі реформаторські кроки, щоб наблизитися до ЄС ще більше. Йдеться, зокрема, про верховенство права, антикорупційну діяльність, боротьбу з олігархами.

"Один чіткий меседж: так, Україна заслуговує європейську перспективу. Так, ми раді вітати Україну як кандидатку", – наголосила вона.

Докладні вимоги уточнив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати "антиолігархічний" закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Статус кандидатки Єврокомісія також вирішила надати Молдові.

Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу. Для того, щоб Україна отримала статус кандидата в члени, необхідна згода всіх 27 членів Європейської ради, тобто, фактично, усіх лідерів країн ЄС.

28 березня, на пʼятий день повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.

Єврорада може надати Україні статус кандидата в члени, відмовити в цьому, або ж присвоїти статус "кандидата з умовами", фактично – "кандидата в кандидати".

Україна наголошувала, що потребує повноцінного статусу, адже доводить прихильність європейським принципам щоденно в цій кровопролитній війні, яку почала Росія.

8 червня Європарламент підтримав рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Однак віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина говорила, що є принаймні три держави, які виступають проти остаточного присвоєння статусу Єврорадою. Які – вона не сказала, але, за даними журналістів, це Данія, Нідерланди і Швеція.

Президент Польщі Анджей Дуда в червні провів турне країнами Південної Європи,

щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України. Долучитись до нього мала й президентка Словаччини, однак вона захворіла на ковід.

Однозначно позитивно за надання Україні статусу кандидата в члени висловилися і лідери Франції, Німеччини, Румунії, Італії. Під час візиту в Київ вони одноголосно заявили, що підтримають нашу державну на шляху до ЄС.