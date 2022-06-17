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  • Україна впровадила візовий режим з Росією
Роман Лазоренко
головний редактор
14:56, 17 червня
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Україна впровадила візовий режим з Росією

Президент України Володимир Зеленський підтвердив впровадження візового режиму для громадян РФ. Він запрацює з 1 липня 2022 року. 

У Телеграм він написав, що запропонував уряду у межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. 

"І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією»", – зазначив він.

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#Україна #росія #візовийрежим
Роман Лазоренко
головний редактор
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