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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 33350 окупантів та 1465 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:32, 18 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 33350 окупантів та 1465 танків

Минулої доби Збройні сили України ліквідували близько 200 російських військових, дев’ять танків, один літак та десять броньованих машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку війни по 18 червня склали:

  • особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 465 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
  • артилерійських систем – 739 (+5) од,
  • РСЗВ – 233 (+0) од,
  • засоби ППО – 98 (+1) од,
  • літаків – 216 (+1) од,
  • гелікоптерів – 180 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
  • крилаті ракети – 129 (+0),
  • кораблі – 14 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 55 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 33350 окупантів та 1465 танків, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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