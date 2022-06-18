Захисники України з початку російського вторгнення знищили 33350 окупантів та 1465 танків

Минулої доби Збройні сили України ліквідували близько 200 російських військових, дев’ять танків, один літак та десять броньованих машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку війни по 18 червня склали: