На Донеччині ЗСУ збили російський літак Су-25

В Донецькій області військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.

Про це повідомила у Facebook 72-а бригада ім. Чорних Запорожців.

"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент", - йдеться у повідомленні.