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  • На Донеччині ЗСУ збили російський літак Су-25
Ольга Романова
редактор
13:26, 18 червня
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На Донеччині ЗСУ збили російський літак Су-25

В Донецькій області військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.

 Про це повідомила у Facebook 72-а бригада ім. Чорних Запорожців.

"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент", - йдеться у повідомленні.

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#Донеччина #ЗСУ,Су-25 #збитийлітак
Ольга Романова
редактор
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