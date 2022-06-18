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  • У Росію з України везуть каравани трун своїх військових, - ФОТОФАКТ
Ольга Романова
редактор
14:28, 18 червня

У Росію з України везуть каравани трун своїх військових, - ФОТОФАКТ

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії знищено 33 350 російських окупантів.

Зазвичай вантаж 200 вивозять на автівках, проте українці у соцмережах бажають, щоб їх вивозили вагонами - в такій спосіб, як росіяни крадуть наше зерно.

"Вагонами треба везти, вагонами, як зерно з України", - пишуть українці, на чию землю прийшли російські окупанти.

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#війна #росія #гроби #вантаж200 #фотофакт
Ольга Романова
редактор
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