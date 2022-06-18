У Росію з України везуть каравани трун своїх військових, - ФОТОФАКТ

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії знищено 33 350 російських окупантів.

Зазвичай вантаж 200 вивозять на автівках, проте українці у соцмережах бажають, щоб їх вивозили вагонами - в такій спосіб, як росіяни крадуть наше зерно.