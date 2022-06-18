14:28, 18 червня
У Росію з України везуть каравани трун своїх військових, - ФОТОФАКТ
В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії знищено 33 350 російських окупантів.
Зазвичай вантаж 200 вивозять на автівках, проте українці у соцмережах бажають, щоб їх вивозили вагонами - в такій спосіб, як росіяни крадуть наше зерно.
"Вагонами треба везти, вагонами, як зерно з України", - пишуть українці, на чию землю прийшли російські окупанти.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...