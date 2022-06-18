Двадцятирічний "Азовець", що отримав шість куль при захисті Маріуполя, знову повернувся до лав ЗСУ, - ВІДЕО

У 20 років командував взводом під час оборони Маріуполя, отримав 6 куль у боях за місто та був евакуйованим з «Азовсталі» на гелікоптері – це все про Богдана Цимбала, бійця полку «Азов» на позивний «Воґ».

Кореспондент Радіо Свобода Україна Тарас Левченко зустрівся з ним недалеко від передової, у тренувальному таборі українських військових.

Чому азовець після поранення та ще незавершеної реабілітації повернувся на службу? Що розповів про бої за Маріуполь та історію свого порятунку? Та чому уся родина Богдана Цимбала загинула? На ці питання Богдан відповів у відео-інтервʼю.