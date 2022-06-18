Позитивне рішення Єврокомісії щодо вступу України в ЄС

Україна в найкоротші строки зробила все, щоб в рамках подання заявки отримати статус кандидата в члени ЄС, що засвідчує прагнення, мотивацію та енергію українського суспільства.

Ще в 2014 році події Майдану згуртували українців у прагненні стати повноправним членом європейської родини, адже в людей стріляли тільки за те, що вони вийшли на вулиці з прапорами Євросоюзу.

Зрілість українського суспільства довела здатність вести стратегічну оборону від російського окупанта, водночас даючи раду гуманітарним проблемам і зберігаючи демократію.

Зараз Європейському союзу доводиться інтегрувати у себе мільйони українських біженців та вкладатися не у розвиток, а у виживання України, адже тривале зволікання Брюсселю з прийняттям України до великої європейської спільноти призвело до такої ситуації.

В європейських кабінетах влади є таке поняття «європеїзація» і саме зараз настав час говорити про європеїзацію оборони України від російської агресії та інтегрування нашої країни до цивілізованої Європи.

Єдиний рецепт стабілізації безпекового середовища в Східній Європі, та й в Євросоюзі в цілому, а також закінчення кривавої війни та зупинки російського агресора, якого від усієї Європи стримує наша країна та її Збройні сили є євроінтеграція України.

Довготривалий мир та стабільність в Європі може гарантувати тільки перемога України і поразка росії, в протилежному випадку – це занурення Європейського світу в найтемніші часи на тривалі десятиліття.

Разом з цим, дуже дякуємо Єврокомісії за позитивне рішення щодо рекомендації надання Україні статусу кандидата в члени ЄС та очікуємо такого ж результативного голосування консенсусом окремих країн 23 червня.





