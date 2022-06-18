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  • На Харківщині артилерія ЗСУ знищила командний пункт російської армії: ліквідовано понад 40 окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
21:21, 18 червня
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На Харківщині артилерія ЗСУ знищила командний пункт російської армії: ліквідовано понад 40 окупантів

Вчора, 17 червня внаслідок артилерійського удару ЗС України у Харківській області було знищено пункт управління 20 загальновійськової армії (В/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За наявною інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб), у тому числі: військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії; чергова зміна 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвалення будівлі.



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#Харківщина #ЗСУ #окупанти #Цимбалюк
Роман Лазоренко
головний редактор
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