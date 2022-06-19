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  • Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" у Сєвєродонецьку: там знаходиться 568 людей
Ольга Романова
редактор
12:11, 19 червня
Надійне джерело

Цивільні відмовилися евакуюватися з укриттів "Азоту" у Сєвєродонецьку: там знаходиться 568 людей

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що цивільні особи, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

Про це заявив Гайдай в ефірі телемарафону

"З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватися, вони не хочуть".

"Про всяк випадок ми попросили наших гвардійців, щоб вони поспілкувались під відео з цими людьми, що вони відмовляються виїжджати. І у нас є багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть".

Гайдай зазначив, що, за останніми даними, в укриттях "Азоту" перебуває 568 людей, з яких 38 дітей.

"Люди знаходяться в укриттях, їх декілька. Це не можна порівнювати з "Азовсталлю". Це не місто підземне, це декілька сховищ, які відокремлені між собою, ніяк не пов’язані. І різна кількість людей перебуває в різних укриттях", - розповів голова ОВА.

Гайдай також розповів, що росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки. Вони намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут", але не мають успіху.

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#Гайдай #Луганщина #Сєвєродонецьк #Азот #цивільні
Ольга Романова
редактор
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