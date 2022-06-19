Як власники зруйнованих будинків та квартир можуть зареєструвати пошкоджене майно: інструкція

Як зареєструвати пошкоджене/зруйноване майно

1. Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або у додатку).

Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або у нотаріуса.





Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.



2. Органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна.



Після перевірки об’єкта Комісія складає акт обстеження будинку/квартири.



В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт щодо можливості подальшої експлуатації будівлі.



3. Заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.



Детальна інформація щодо реєстрації пошкодженого майна за посиланням