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  • На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та 11 поранили
Ольга Романова
редактор
13:16, 19 червня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та 11 поранили

За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та 11 поранили, фото-1



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #загиблі
Ольга Романова
редактор
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