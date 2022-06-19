На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та 11 поранили

За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.