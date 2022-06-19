13:16, 19 червня
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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та 11 поранили
За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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