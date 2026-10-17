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За добу захисники України знищили 1950 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1950 російських солдатів. Знищено 24 артилерійські системи ворога та 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.2026 склали: особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб

танків – 12 415 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.

артилерійських систем – 51 266 (+24) од.

РСЗВ – 2 221 (+4) од.

засоби ППО – 1 710 (+2) од.

літаків – 449 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.

крилаті ракети – 5 130 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.

спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.

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Ольга Романова редактор