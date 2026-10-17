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Ольга Романова
редактор
15:34, Сьогодні
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У Слов’янську російський авіаудар забрав життя 41-річного рятувальника ДСНС

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У Слов’янську російський авіаудар забрав життя 41-річного рятувальника ДСНС

У Слов’янську Донецької області внаслідок російського авіаудару по житловій забудові загинув 41-річний рятувальник Анатолій Гопка. Чоловік опинився під завалами зруйнованого багатоквартирного будинку.

Його тіло знайшли під час аварійно-рятувальних робіт. Про загибель колеги повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Анатолію Гопці був 41 рік. Понад 16 років він служив у ДСНС, дбаючи про безпеку людей і готовність рятувальних підрозділів до виконання завдань.

До останнього рятувальники сподівалися, що їхнього колегу вдасться врятувати, однак під час пошуково-рятувальних робіт його знайшли мертвим під завалами.

«Це непоправна втрата для всієї родини рятувальників Донеччини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Анатолія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі», зазначили у ДСНС.

У службі наголосили, що пам’ять про Анатолія Гопку назавжди залишиться в серцях його колег.

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#Донеччина #Словʼянськ #обстріл #рятувальник #смерть
Ольга Романова
редактор
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