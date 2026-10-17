На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 15 поранено

За 16 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 15 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 219 людей, у тому числі 20 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 7 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок та автівку. У Краматорську 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і 3 автівки. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено 6 приватних будинків. У Криницях Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.







