У Краматорську після ударів РФ загорілися адмінбудівля та дев’ятиповерхівка, - ФОТО
На Донеччині надзвичайники п’ять разів залучалися до ліквідації пожеж, спричинених російськими атаками.
Зокрема, у Краматорську внаслідок ударів загорілися дах адміністративної будівлі та квартири у дев’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
В одному з випадків у Краматорську FPV-дрон влучив в адміністративну будівлю. Унаслідок удару загорілося дерев’яне обрештування даху. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Інший російський удар спричинив займання у дев’ятиповерхівці. Вогонь охопив п’ять квартир і шість балконів. Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу, однак через безпекову ситуацію гасіння довелося призупинити.
«Вогнеборці локалізували займання, однак через безпекову ситуацію гасіння довелося призупинити», — зазначили у ДСНС.
Рятувальники продовжують працювати в умовах небезпеки, спричиненої російськими атаками.