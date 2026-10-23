У Краматорську після ударів РФ загорілися адмінбудівля та дев’ятиповерхівка, - ФОТО

На Донеччині надзвичайники п’ять разів залучалися до ліквідації пожеж, спричинених російськими атаками.

Зокрема, у Краматорську внаслідок ударів загорілися дах адміністративної будівлі та квартири у дев’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

В одному з випадків у Краматорську FPV-дрон влучив в адміністративну будівлю. Унаслідок удару загорілося дерев’яне обрештування даху. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Інший російський удар спричинив займання у дев’ятиповерхівці. Вогонь охопив п’ять квартир і шість балконів. Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу, однак через безпекову ситуацію гасіння довелося призупинити.

«Вогнеборці локалізували займання, однак через безпекову ситуацію гасіння довелося призупинити», — зазначили у ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати в умовах небезпеки, спричиненої російськими атаками.