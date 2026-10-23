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  • На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено

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На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще девʼятеро поранено

За 22 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську та Краматорську. Ще 9 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 574 людини, у тому числі 213 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Яцьківці Лиманської громади поранено людину. В Адамівці Святогірської громади поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 16 приватних будинків, інфраструктуру та автомобіль. У Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені. В Олександрівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, господарчу споруду та інфраструктуру; у Михайлівці пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктуру; у Дмитроколиному пошкоджено автомобіль. У Новодонецькому пошкоджено гаражі.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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