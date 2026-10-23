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Ольга Романова
редактор
11:41, Сьогодні
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Затримано сім штурмовиків окупаційної армії, котрі воювали проти ЗСУ на Донеччині та Луганщині

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Затримано сім штурмовиків окупаційної армії, котрі воювали проти ЗСУ на Донеччині та Луганщині

Правоохоронці затримали сімох військовослужбовців окупаційної армії РФ, які брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на Донеччині та Луганщині.

Їм повідомили про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювані мешканці Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Упродовж 2016–2026 років вони добровільно вступили до лав окупаційних військ.

Один із чоловіків спочатку був командиром відділення взводу зв’язку. Він керував підлеглими, які будували оборонні укріплення за місцем дислокації підрозділу. Згодом став командиром у складі штурмової роти та інструктором на військовому полігоні, де контролював підготовку новоприбулих бойовиків.

Інші підозрювані служили стрільцями, радіотелефоністом, гранатометником, розвідником і помічником навідника протитанкової керованої ракети.

За інформацією прокуратури, вони облаштовували військові позиції та бліндажі, виконували господарські й такелажні роботи, забезпечували логістику передових підрозділів російської армії. Також перевозили особовий склад і боєприпаси, охороняли склади паливно-мастильних матеріалів та стежили за переміщенням українських військових.

«Усі брали участь у штурмах позицій Сил оборони у Луганській та Донецькій областях», зазначили у прокуратурі.

Згодом бойовиків затримали на Покровському та Краматорському напрямках. Сімом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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#Донеччина #Луганщина #зрадники #бойовики #суд #підозра
Ольга Романова
редактор
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