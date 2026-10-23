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Ольга Романова
редактор
11:12, Сьогодні
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Ексголові районного суду з Макіївки повідомили про підозру у співпраці з окупантами

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Ексголові районного суду з Макіївки повідомили про підозру у співпраці з окупантами

Колишньому голові Совєтського районного суду Макіївки, який після окупації Донеччини залишився на захопленій території та обійняв посаду в незаконному судовому органі, заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік вісім років очолював Совєтський районний суд Макіївки. Після звільнення з посади він залишився на тимчасово окупованій території Донеччини.

У серпні 2023 року, за версією слідства, колишній суддя добровільно погодився обійняти посаду так званого «судді Харцизького міжрайонного суду днр». Його призначили на цю посаду указом президента РФ.

«Майже два роки він ухвалював нікчемні рішення за законодавством держави-агресора від імені фейкового судового органу, чим сприяв діяльності окупаційного режиму», зазначили у прокуратурі.

Колишньому судді заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України колабораційну діяльність.  Наразі підозрюваний переховується від слідства на тимчасово окупованій території, його оголосили в розшук.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскацію майна або без такої.

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#Макіївка #псевдосуддя #колаборант #підозра
Ольга Романова
редактор
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