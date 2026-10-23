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  • Балотувалися від «Єдиної Росії»: двоє псевдодепутатів Донеччини отримали до 10 років тюрми
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
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Балотувалися від «Єдиної Росії»: двоє псевдодепутатів Донеччини отримали до 10 років тюрми

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Балотувалися від «Єдиної Росії»: двоє псевдодепутатів Донеччини отримали до 10 років тюрми

Двох чоловіків, які після псевдовиборів у вересні 2023 року обійняли посади в незаконно створених окупаційною владою органах на тимчасово окупованій території Донецької області, заочно засудили до 9 та 10 років позбавлення волі.

Їх визнали винними в колабораційній діяльності. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, обоє чоловіків брали участь у псевдовиборах від російської партії «Єдина Росія». Один із них мешканець селища Бойківське Кальміуського району, який на той час був чинним депутатом Тельманівської районної ради Донецької області. Після псевдовиборів він увійшов до незаконного «Тельманівського муніципального совєта» та став «заступником голови» цього органу.

Другий засуджений, житель Єнакієвого, отримав фейковий мандат «депутата міської ради» та обійняв посаду «секретаря комітету з дотримання законності й правопорядку».

Як зазначають у прокуратурі, псевдообранці беруть участь у пленарних засіданнях, де ухвалюють рішення на користь представників окупаційної влади, зокрема щодо розподілу коштів громад. Також вони проводять прийоми місцевих жителів, сприяючи легітимізації окупаційних органів.

«Чоловіків засуджено за колабораційну діяльність», повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Суд призначив одному з фігурантів 9 років ув’язнення, іншому 10 років. Обом також заборонили протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, передбачена конфіскація майна.

Обидва засуджені перебувають у розшуку. Відбувати покарання вони почнуть після фактичного затримання. Досудове розслідування здійснювало Головне управління СБУ в

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#Донеччина #прокуратура #колаборанти #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
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