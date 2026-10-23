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  • Зливав ворогу дані про оборону Краматорська: агента РФ із Малотаранівки ув’язнили на 15 років
Ольга Романова
редактор
12:13, Сьогодні
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Зливав ворогу дані про оборону Краматорська: агента РФ із Малотаранівки ув’язнили на 15 років

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Зливав ворогу дані про оборону Краматорська: агента РФ із Малотаранівки ув’язнили на 15 років

Жителя селища Малотаранівка Краматорської міської громади засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Чоловік передавав російському військовому інформацію про розташування українських захисників, військової техніки та оборонних укріплень. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у лютому 2025 року військовослужбовець РФ завербував мешканця прифронтового регіону для збору розвідувальної інформації. Чоловік погодився співпрацювати з ворогом і почав передавати відомості про українських військових.

З жовтня 2025 року він надсилав інформацію вербувальнику через WhatsApp. У повідомленнях зазначав місця розташування особового складу, військової техніки та ліній оборони у Малотаранівці й Краматорську.

Також чоловік надсилав скриншоти карт із координатами окопів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд. Крім того, він повідомляв про місцезнаходження складу військового майна.

«За вказаний період часу він встиг передати 10 повідомлень», зазначили у прокуратурі.

У січні 2026 року протиправну діяльність чоловіка викрили та припинили. Досудове розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Суд визнав мешканця Малотаранівки винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. До ухвалення вироку чоловік перебував під вартою. Своєї вини він не визнав.

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#Донеччина #Краматорськ #Малотаранівка #зрадник #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
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