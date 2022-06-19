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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 33600 окупантів та 1468 танків

Росія вже втратила в Україні близько 33 600 солдат. Також ворог зазнав втрат у техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 червня орієнтовно склали: особового складу - близько 33600 (+250);

танків - 1468 (+3);

бойових броньованих машин - 3577 (+4);

артилерійських систем - 745 (+6);

РСЗВ - 235 (+2);

засоби ППО - 98 (+0);

літаків - 216 (+0);

гелікоптерів - 181 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4);

крилаті ракети - 130 (+1);

кораблі /катери - 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10);

спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

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