14:29, 19 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 33600 окупантів та 1468 танків
Росія вже втратила в Україні близько 33 600 солдат. Також ворог зазнав втрат у техніці.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33600 (+250);
- танків - 1468 (+3);
- бойових броньованих машин - 3577 (+4);
- артилерійських систем - 745 (+6);
- РСЗВ - 235 (+2);
- засоби ППО - 98 (+0);
- літаків - 216 (+0);
- гелікоптерів - 181 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4);
- крилаті ракети - 130 (+1);
- кораблі /катери - 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10);
- спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.
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