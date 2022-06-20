09:15, 20 червня
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На Донеччині окупанти знищили будинок народних традицій
Окупаційні війська не припиняють знищувати не лише житлові будинки, а й заклади культури.
Про це повідомила пресслужба МВС України.
В будинок народних традицій у смт. Гродівка на Донеччині влучив вибухонебезпечний предмет, через що той загорівся на всій площі в 600 м. кв.
Внаслідок пожежі також пошкоджено два житлових будинки приватного сектору, скління в дошкільному навчальному закладі та частково покрівлю і скління в Свято-Успенському храмі.
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