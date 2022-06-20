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  • На Донеччині окупанти знищили будинок народних традицій
Ольга Романова
редактор
09:15, 20 червня
Надійне джерело

На Донеччині окупанти знищили будинок народних традицій

Окупаційні війська не припиняють знищувати не лише житлові будинки, а й заклади культури.

Про це повідомила пресслужба МВС України. 

В будинок народних традицій у смт. Гродівка на Донеччині влучив вибухонебезпечний предмет, через що той загорівся на всій площі в 600 м. кв.

 Внаслідок пожежі також пошкоджено два житлових будинки приватного сектору, скління в дошкільному навчальному закладі та частково покрівлю і скління в Свято-Успенському храмі.

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#Донеччина #обстріл #Гродівка #будинокнароднихтрадицій #окупанти
Ольга Романова
редактор
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