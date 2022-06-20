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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 34 000 окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:51, 20 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 34 000 окупантів

Російські війська продовжують нести суттєві втрати в живій силі та техніці в Україні. Лише за минулу добу було ліквідовано 200 окупантів. З початку військової агресії РФ знищено 33 800 ворогів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ВСУ

Загальні бойові втрати ворога с 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 33 800 (+200),

танків – 1 477 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3 588 (+11) од,

артилерійських систем - 749 (+4) од,

РСЗВ - 238 (+3) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),

крилатих ракет - 130 (+0),

кораблів/катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 527 (+4) од,

спеціальної техніки - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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