Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 34 000 окупантів
Російські війська продовжують нести суттєві втрати в живій силі та техніці в Україні. Лише за минулу добу було ліквідовано 200 окупантів. З початку військової агресії РФ знищено 33 800 ворогів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ВСУ
Загальні бойові втрати ворога с 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:
особового складу - близько 33 800 (+200),
танків – 1 477 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3 588 (+11) од,
артилерійських систем - 749 (+4) од,
РСЗВ - 238 (+3) од,
засоби ППО - 98 (+0) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 181 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
крилатих ракет - 130 (+0),
кораблів/катерів - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 527 (+4) од,
спеціальної техніки - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.