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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 34 000 окупантів

Російські війська продовжують нести суттєві втрати в живій силі та техніці в Україні. Лише за минулу добу було ліквідовано 200 окупантів. З початку військової агресії РФ знищено 33 800 ворогів. Про це повідомляє Генеральний штаб ВСУ Загальні бойові втрати ворога с 24.02 по 20.06 орієнтовно склали: особового складу - близько 33 800 (+200), танків – 1 477 (+9) од, бойових броньованих машин - 3 588 (+11) од, артилерійських систем - 749 (+4) од, РСЗВ - 238 (+3) од, засоби ППО - 98 (+0) од, літаків - 216 (+0) од, гелікоптерів - 181 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3), крилатих ракет - 130 (+0), кораблів/катерів - 14 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 2 527 (+4) од, спеціальної техніки - 55 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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