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  • Окупанти вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300: є вбиті та поранені мирні жителі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:55, 20 червня
Надійне джерело

Окупанти вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300: є вбиті та поранені мирні жителі, - ФОТО

Минулої доби російські війська обстріляли десять населених пунктів у Донецькій області. Є загиблі і поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

Зазначається, що окупанти вдарили по Донеччині зенітно-ракетними комплексами С-300 і цей злочин був задокументований.

Фото: Національна поліція України у Facebook

“Також били крилатими ракетами “повітря-земля”, “Градами”, артилерією, танками. Обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Є вбиті та поранені мирні жителі. Поліцейські вилучили докази воєнних злочинів РФ”, – йдеться у повідомленні.

Під вогнем ворога перебували міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, селище Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Диліївка, Шевченко, Первомайське, Павлівка.

Фото: Національна поліція України у Facebook

Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт: 12 житлових будинків, шість із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, приміщення підприємства зв’язку, виправна колонія, гаражі.

Поліція Донецької області та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція України у Facebook
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#Донеччина #війна #обстріли #окупанти #загиблі
Ольга Романова
редактор
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