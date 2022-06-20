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  • Сучасна історія України – історія боротьби за право бути Європою
Роман Лазоренко
головний редактор
15:37, 20 червня
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Сучасна історія України – історія боротьби за право бути Європою

Якщо поглянути в історію України глибше, то стане зрозуміло, що наша країна завжди прагнула стати частиною цивілізованого європейського світу та вирватися з кайданок московії, яка протягом століть намагалась цьому завадити.

Не треба далеко ходити, навіть коли ми заглянемо в часи Гетьманщини, коли Гетьманам Мазепі та Хмельницькому під величезним тиском московії доводилося погодитися на її умови та укладати певні угоди в інтересах росії.

З приходом до влади більшовиків в росії, ними в Україні взагалі був вчинений голодомор та репресії, а все для того, щоб задушити волелюбний спосіб життя українців та отримати Україну під свій контроль.

Звичайно, протягом сторічь всі загарбники, які приходили на українську землю розуміли, що це є країна з надзвичайно родючою землею та працьовитим хазяйновитим народом, який може дати раду собі у будь-якій ситуації та й ще допомогти іншім.

Тому саме зараз Європейська інтеграція – це суверенний вибір народу України, а в інтеграційних об’єднаннях під егідою Кремля немає місця ні суверенітету, ні свободі.

На сьогодні підтримка з боку ЄС європейської інтеграції України є безпрецедентною за весь період української незалежності, а статус кандидата в члени ЄС, хоч і не саме членство, але дуже великий крок для української державності.

Євросоюз проявив себе надійним сусідом України в час її найбільшого лиха та допомагає нам так, ніби Україна є його невід’ємною частиною.

На сьогодні розв’язана путіним війна наближає Україну до Євросоюзу, а росію до краху, Європа більше не боїться кинути виклик путіну і має серйозний намір позбутися ресурсної залежності від рф.

Російська агресія консолідувала Захід та тепер США, Європа забули колишні суперечності та діють в унісон для допомоги Україні.

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#Україна #ЄС #Європа
Роман Лазоренко
головний редактор
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