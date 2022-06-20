Рада ратіфікувала Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата в члени ЄС

Верховна Рада України на засіданні 20 червня ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (№0157 від 18.06.2022).

За ратифікацію проголосували 259 парламентарів. "Проти" – 8. Про це LB повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

"Слуга народу" дала 193, "Європейська солідарність" – 9, "Батьківщина" – 0, група "Платформа за життя та мир" – 15, група "За майбутнє" – 2, фракція "Голос" – 10, група "Довіра" – 13, група "Відновлення України" – 12, позафракційні — 5.