В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО

Сьогодні вночі в Авдіївці окупанти обстріляли снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом школу номер 6.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про "звільнення" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати.

Передусім - цивільних", - написав Кириленко.