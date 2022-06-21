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  • В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:38, 21 червня
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В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО

Сьогодні вночі в Авдіївці окупанти обстріляли снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом школу номер 6.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО, фото-1

"Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО, фото-2

І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про "звільнення" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати.

В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО, фото-3

Передусім - цивільних", - написав Кириленко.

В Авдіївці рашисти снарядами з "Градів" з магнієвим зарядом знищили школу, - ФОТО, фото-4
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#Донеччина #Кириленко #Авдіївка #школа #обстріл
Ольга Романова
редактор
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