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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 34 тисяч окупантів та 1496 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
12:15, 21 червня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 34 тисяч окупантів та 1496 танків

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб, з них 300 українські захисники ліквідували за минулий день. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати: 

  • танків – 1496 (+19) од., 
  • бойових броньованих машин – 3606 (+18) од. 
  • артилерійських систем – 752 (+3) од.
  • РСЗВ – 239 (+1) од.
  • засобів ППО – 98 (+0) од
  • літаків – 216 (+0) од
  • гелікоптерів – 181 (+0) од., 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
  • крилатих ракет –37 (+7),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 59 (+4).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 34 тисяч окупантів та 1496 танків, фото-1

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", – заявили в Генштабі.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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